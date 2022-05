"Casella misteriosa", cos'è la novità di Netflix nel profilo Bambini

Venerdì 20 Maggio 2022, 15:00

Che cosa c’è nella Casella misteriosa? I bambini sanno ciò che amano, come i loro giocattoli, cibi e brani musicali preferiti, ed è difficile convincerli a provare qualcosa di nuovo. Per questo Netflix ora lancia la funzionalità Casella misteriosa sugli schermi TV di tutto il mondo per fornire uno spazio divertente e sicuro affinché i bambini possano scoprire i loro prossimi titoli preferiti. Oppure ritrovarne di noti, che si tratti della serie di un popolare franchise come ‘Baby Boss: Di nuovo in famiglia’ oppure di un film d’avventura animato come ‘Back to the Outback – Ritorno alla natura’. Foto: Ufficio Stampa Netflix Music: "Elevate" from Bensound.com

