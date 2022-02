Venerdì 11 Febbraio 2022, 10:26

Caricare il telefono di notte e dormire vicino a dove si ripone lo smartphone è assolutamente da evitare. Come mai? Perché si corrono seri pericoli per la salute. Lo sostiene uno studio recente, che collega a questa cattiva abitudine patologie come obesità e diabete. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

