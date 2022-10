Lunedì 10 Ottobre 2022, 01:36

Durante il prossimo inverno, quando dovremo fronteggiare la crisi energetica, non potendo più fare a meno di molti device elettronici e digitali che ormai fanno parte della nostra vita personale e professionale, diventeranno sempre più importanti alcuni accessori che fino a ieri sembravano marginali per la gran parte delle famiglie, come ad esempio le cosiddette prese smart. Le prese intelligenti (o smart plug) sono prese elettriche che si connettono alla rete wi-fi e permettono di sviluppare alcune funzioni smart per monitorare e gestire il consumo di elettricità, a tutto vantaggio delle spese sulla bolletta. Da un punto di vista estetico sono simili a degli adattatori, ma leggermente più ingombranti; la vera differenza sta nella componentistica hardware necessaria a connettersi alla rete wi-fi di casa e a svolgere varie funzioni.

IL CARICO

Ci sono vari tipi di prese smart che hanno in comune la caratteristica di essere molto semplici da configurare, grazie anche alla app a cui sono collegate. La principale funzione di una smart plug è la possibilità di accendere e spegnere a distanza gli elettrodomestici a cui è collegata come ventilatori o stufe elettriche. Uno delle prese con queste basilari funzionalità è ad esempio Tapo P110 di TP-Link (26 euro) che regge un carico massimo di 3680 watt e 16 ampere: oltre a consentire la programmazione ha anche la “modalità assenza”, ovvero simula la presenza in casa tramite accensione/spegnimento casuale di luci ed elettrodomestici. Molti di queste smart plug sono anche compatibili con gli assistenti vocali di Amazon Alexa e Google Assistant.

L’INGOMBRO

Un altro modello dalle stesse caratteristiche e fisicamente meno ingombrante è l’Antela F1s202 (25 euro) che attraverso l’app monitora in real-time tutti i consumi elettrici per una migliore gestione degli elettrodomestici onde evitare gli sprechi e fornire una panoramica sull’elettricità utilizzata.

Ci sono poi modelli che integrano nella presa stessa un lcd che misura consumi e costi energetici: Zaeel ha il suo misuratore di consumi (36 euro) che rivela potenza di monitoraggio (w), energia (kwh), tensione (V), amperaggio (A), fattore di potenza, costo e potenza minima e massima e quindi anche una stima dei costi che si troveranno in bolletta.

Un’altra funzione che hanno alcune prese smart è quella di integrare dei sistemi di sicurezza che evitano sovraccarichi e che proteggono gli apparecchi connessi da sbalzi di tensione: alcune prese smart hanno il rilevatore di temperatura in grado di interrompere il flusso di corrente in caso di surriscaldamento del dispositivo a cui sono collegate. Ad esempio la multipresa Taococo Smart Plug (prezzo 39 euro) che include quattro prese di tipo shuko e tre ingressi usb.

LA STIMA

Non è possibile fare una stima precisa di quanto si riesca a risparmiare con le smart plug: tutto infatti dipende dal numero di prese installate, dalle abitudini energetiche e soprattutto dalle scelte operate dopo il monitoraggio. Secondo il portale Idealista.it, chi installa le smart plug in casa in luoghi strategici e ad alto consumo e fa delle scelte efficaci può risparmiare fino al 20% dei consumi.

Per concludere segnaliamo un contatore intelligente (smart meter) sviluppato dalla startup italiana Midori con il politecnico di Torino. Ned è uno strumento che si collega semplicemente al quadro elettrico di casa senza l’intervento di un elettricista: il software di Ned riesce a distinguere i vari elettrodomestici e capire quali sono accesi e quanto consumano. I dati sono memorizzati e archiviati e possono essere letti sull’app per smartphone che notifica improvvisi consumi anomali, capisce quanto valgono i consumi notturni, prevede l’importo della bolletta e fa un report degli elettrodomestici che consumano di più. Si tratta di un servizio che si paga in bolletta con rate di 2,99 euro al mese.