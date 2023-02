Bici volante, dal Giappone la bike del futuro che raggiunge i 100 km/h a 3 metri d'altezza. Ma il prezzo è strabiliante

Per certi versi fa venire in mente certe scene di Star Wars. E' la prima bici volante che sfruttando la tecnologia del drone è capace di alzarsi fino a 4 metri da terra e filare via veloce fino a raggiungere in volo i 100 chilometri orari. L'unico difetto che ha, per ora, è che non sembra essere alla portata di tutte le tasche visto che la start-up giapponese che l'ha progettata, realizzata e la sta commercializzando la ha messa in vendita dietro prenotazione ad un costo di 550 mila dollari.

Dai moduli da riempire per ordinarla on-line è disponibile in tre colori, nero, rosso e blu. La casa di produzione la ha chiamata Hoverbike Xturism e spera di avere tanto successo anche se per ora non potrà essere usata sulle strade pubbliche non avendo i permessi necessari e non essendoci alcun tipo di regolamentazione. I nababbi che la acquisteranno per giocarci potranno usarla all'interno di proprietà private oppure sull'oceano. Il depliant che accompagna ogni spiegazione mostra la bici-drone in diverse angolature. Il velivolo appare con una forma un po' schiacciata, un manubrio come quello delle bici o degli scooter e cinque eliche come quelle dei droni. Il progettista sostiene che è facile da parcheggiare e da utilizzare.