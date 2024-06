Bibbia, il più antico manoscritto cristiano venduto all'asta per 3,6 milioni di euro

Mercoledì 12 Giugno 2024, 11:12

Il Codice Crosby-Schøyen, uno dei più antichi libri religiosi della cristianità ancora in mani private, è stato recentemente venduto a Londra per 3.640.000 euro, secondo quanto riportato dalla casa d'aste Christie's. Scritto in copto su papiro in Egitto tra il 250 e il 350 d.C., questo antico manoscritto liturgico contiene testi completi della Bibbia, inclusa la prima epistola di Pietro e il Libro di Giona, oltre a un'omelia pasquale. La sua importanza monumentale come testimonianza della diffusione del cristianesimo nel Mediterraneo è stata sottolineata da esperti del settore. Il Codice Crosby-Schøyen fa parte dei celebri Papiri Bodmer, una collezione di testi cristiani scoperti negli anni '50, e è stato recentemente messo all'asta dal collezionista norvegese Martin Schøyen, uno dei più grandi archivi di manoscritti al mondo.