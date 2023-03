Lunedì 20 Marzo 2023, 09:53

Il vostro armadio è un mausoleo dello spreco? Volete dare una seconda possibilità a un oggetto inutile o semplicemente scambiare un servizio con un altro senza spendere? È il momento di lasciarvi tentare dal baratto: questa antichissima forma di commercio che sta tornando di moda come soluzione per la crisi di imprese e famiglie. A consentirlo sono piattaforme online che mettono in contatto domanda e offerta.

LA SICUREZZA

Ne è un esempio We love barter (www.welovebarter.com), un sito web appena nato che permettere di scambiare prodotti e servizi in totale sicurezza. L'idea nasce dall'imprenditore Leonardo Caccetta che ha creato un sistema di pagamento in cui non servono soldi per comprare beni e servizi (da quelli di prima necessità al lusso). Si può barattare di tutto: soggiorni in albergo in cambio di lezioni di lingua, vestiti per bambini con servizi di tinteggiatura, automobili con consulenze professionali. «Barter è la risposta alla domanda "Come compro se non ho moneta, ma ho tanti altri beni a disposizione?" - spiega Caccetta - In tempi di crisi post Covid e con le conseguenze della guerra in Ucraina questa soluzione permette a persone e aziende di monetizzare il valore dei loro armadi e dei loro magazzini».



LA DESCRIZIONE

Come funziona? Basta iscriversi, inserire un annuncio completo con descrizione e foto di ciò che si vuole barattare e allegare una lista di ciò che si vorrebbe ricevere. E se non sai quanto vale un prodotto, professionisti faranno valutazioni accurate per te. Ma non solo. «Barter permette di scambiare anche "ore lavoro" (come fosse una "time bank") in tutto il mondo. Le proposte si effettuano via e-mail e gli scambi personalmente o via posta. I feedback, poi, aiutano a valutare il gradimento delle operazioni e il contributo dato alla community». Un click e il baratto è fatto.