L'azienda del turismo spaziale "Halo Space" prepara il primo volo di prova intorno alla Terra: un biglietto costerà 200mila euro

L'azienda spagnola "Halo Space" ha raggiunto il primo importante traguardo operativo del suo progetto. La startup del turismo spaziale ha completato la fabbricazione e l'assemblaggio del suo primo prototipo di capsula spaziale che servirà a mandare i turisti in orbita e guardare la Terra direttamente dallo spazio.

Primo viaggio commerciale nel 2029

Il mezzo attualmente si trova in India, sede del Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), da dove effettuerà il suo primo volo di prova, senza equipaggio, a dicembre. Il Test servirà a raccogliere dati importanti sulla capsula, sulla stratosfera e sul sistema di navigazione, elementi decisivi per programmare i viaggi futuri. Questo primo prototipo di capsula, con una capacità di nove persone (otto passeggeri più il pilota), pesa 800 chilogrammi e ha un diametro di 5 metri di larghezza per 3,5 metri di altezza. Il materiale utilizzato per la sua fabbricazione è la fibra di carbonio.

Il progetto finale avrà finestre a pannelli in ogni segmento e i turisti spaziali avranno una vista a 360º dell'esterno. La capsula verrà agganciata a un pallone aerostatico pieno di elio, grazie al quale verrà proiettata in orbita. Dopo aver raggiunto un'altitudine massima di 40 chilometri, il gas elio verrà rilasciato lentamente dal pallone per consentire una discesa controllata e regolare.

La società con sede a Madrid ha già "lanciato" un piccolo prototipo senza pilota per 4 ore e 10 minuti, prima di farlo atterrare in sicurezza in un'area designata. La compagnia ha in programma di offrire i suoi voli commerciali a "emissioni zero" a partire dal 2029, trasportando oltre 3.000 passeggeri in 400 viaggi all'anno. Per chi vorrà sperimentare la vista della Terra a 360 gradi un biglietto a bordo costerà fino a 200mila euro.

