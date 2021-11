Aruba, la Pec non funziona. Problemi a posta e mail: disservizi anche con la fatturazione elettronica

Problemi in mattinata sugli account di posta targati Aruba. Dalle prime ore della giornata gli utenti hanno riscontrati disservizi sia riguardanti la Pec (posta elettronica certificata) che la fatturazione elettronica. E non è la prima volta: già nei mesi scorsi sul servizio erano stati notati momenti particolari di "down" che avevano creato problemi a chi ha creato su Aruba un account.

I messaggi di errore su Aruba

In particolare stamattina sono usciti messaggi di "errore" quando si provavano a concludere alcune operazioni. Il picco delle segnalazioni tra le 9 e le 12 di lunedì 8 novembre, poi piano piano la situazione è rientrata: i server sono riusciti a contenere i danni. I primi risultati raccontano che non siano dovuti a una questione di hosting ma solo di specifici servizi di posta elettronica.