Ariane 5 pronto al lancio diretta live da Kourou: porterà in orbita il meteo-satellite con il fulminometro “made in Italy” Rivedi il decollo

Ariane 5 lanciato alle 21.30 allo spazioporto di Kourou, nella Guyana francese, 500 chilometri a nord dall'equatore: dalla rampa si è arrampicato maestosamente in cielo il mastodontico Ariane 5 che porterà a 36mila chilometri di quota il satellite Meteosat Terza Generazione, primo della nuova serie di meteosatelliti che promettono di cambiare il modo di ottenere previsioni meteorologiche.

Il lancio VA259 è gestito da Arianespace: avviene con un Ariane 5 al suo terzo volo del 2022, il quarto per operatore spaziale di ArianeGroup. In orbita il razzo europeo, con due booster costruiti da Avio a Colleferro, porta il satellite Mtg-1di Eumetsat e Galaxy 35 e 36 di Intelsat.

Meteosat Third Generation-Imager 1 sarà il 14° satellite Eumetsat lanciato da Arianespace e il 167° satellite prodotto da Thales Alenia Space. La nuova macchina spaziale Mtg-1 per le previsioni meteo è frutto del programma Mtg nato dalla collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea (Esa) ed Eumetsat, l'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici, ed erede del successo delle precedenti generazioni tutt'ora operative. Il nuovo Meteosat garantirà la continuità dei dati per le previsioni meteorologiche dei prossimi due decenni. E l'Italia ha un ruolo di punta nelle tecnologie e nella gestione del lancio.

È infatti l'italiana Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), a gestire, dal Centro spaziale del Fucino, in Abruzzo, le operazioni Leop- Launch and Early Orbit Phase per la messa in orbita e trasferimento nell'orbita finale di Mtg-I. Inoltre a bordo del satellite vola anche il primo «cacciatore di fulmini» europeo, realizzato dal colosso aerospaziale italiano Leonardo.

Oltre allo strumento Flexible Combined Imager (Fci), la grande novità a bordo di Mtg-1 è infatti il Lightning Imager (Li), il 'fulminometro' realizzato da Leonardo, uno strumento in grado di 'vedere' da oltre 36.000 chilometri dalla Terra il rapido bagliore dei fulmini nell'atmosfera.

Riguardo l'impegno di Telespazio e del centro spaziale del Fucino per la missione Mtg-1, la join venture italiana ha in campo, già pochi secondi dopo il lancio del satellite, i team coinvolti nelle operazioni. Divisi in due gruppi, i team saranno impegnati h24 per 11 giorni fino al termine delle attività necessarie al trasferimento nell'orbita geostazionaria e alla configurazione finale del satellite.