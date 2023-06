Apple WWDC 2023, gli annunci all'evento Worldwide Developers Conference

E' partito l'evento Apple WWDC 2023. Il colosso di Cupertino ha iniziato il classico keynote con Tim Kook in streaming mondiale. L'amministratore delegato ha annunciato grandi sorprese e presentazioni, parlando da un prato verde sotto un enorme arcobaleno. «Questo sarà un giorno storico, gli annunci di oggi, con con la profonda integrazione tra hardware, software e servizi, rappresentano qualcosa che solo Apple può fare. Oggi faremo alcuni dei maggiori annunci alla Worldwide Developers Conference. In più, presenteremo dei nuovi eccitanti prodotti». L'attesa maggiore è per il nuovo visore per la realtà virtuale. Intanto, presentato il nuovo MacBook Air da 15 pollici, con il processore M2 di produzione Apple; il costo è di 1.299 dollari. È ordinabile negli Stati Uniti da oggi e sarà disponibile dalla prossima settimana. Al suo fianco, il Mac Studio, un computer pensato per i carichi di lavoro più pesanti, come l'elaborazione di video e foto

L'edizione della Wwdc 2023 cade quest'anno nel quindicesimo anniversario dall'apertura dell'App Store, il negozio di app di Cupertino. Non è un caso, se proprio oggi è atteso il lancio del primo visore di realtà mista di

Apple, che dovrebbe beneficiare di applicazioni e videogame dedicati per aprire ad un nuovo settore di mercato per la compagnia.

Sale il titolo di Apple a Wall Street

Apple sale a Wall Street all'avvio degli scambi.I titoli di Cupertino avanzano dell'1% poco prima dell'evento in cui saranno lanciati i suoi primi visori di realtà aumentata e virtuale, il suo più importante prodotto in 13 anni.