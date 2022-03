Apple, iPhone SE e chip M2: cosa possiamo aspettarci dall'evento "Peek Performance" di oggi

Ormai ci siamo: alle 19 di oggi Apple terrà l’attesissimo evento “Peek Performance“, il primo keynote del 2022 che causa pandemia verrà trasmesso esclusivamente in streaming sul sito della Apple, oltre che su YouTube e su Apple TV.

Altissime aspettative per il nuovo chip M2, l’evoluzione dell’M1 con 8 CPU Core e 10 GPU Core, che rappresenterà la base di partenza per tutti i nuovi prodotti lanciati dall’azienda di Cupertino nel corso del 2022, compresi i MacBook Pro 13, MacBook Air, Mac Mini e iMac 24.

Verrà quasi certamente presentato oggi anche l’iPhone SE di terza generazione e l’iPad Air di quinta generazione, versioni low-cost della linea smartphone e tablet della Mela e verranno venduti con supporto nativo al 5G. Tim Cook potrebbe fornire qualche anticipazione anche su rOS, il sistema operativo dell'azienda dedicato agli occhialini di realtà aumentata e virtuale in uscita a inizio 2023.

Apple potrebbe poi svelare anche una nuova piattaforma denominata "Mac Studio", una via di mezzo tra l'attuale Mac mini e il Mac Pro, più un nuovo display che esegue nativamente iOS, secondo un’indiscrezione dell'ultimo minuto di Mark Gurman di Bloomberg. In un tweet, Gurman infatti afferma che il Mac Studio e un «nuovo monitor con iOS» sarebbero già «pronti per l'uso».

Il Mac Studio ibrido potrebbe sostituire il ‌Mac mini‌ di fascia alta, presentandosi come un'alternativa più piccola al ‌Mac Pro, ed è quasi certo che si appoggerà sui chip M1 Pro e M1 Max di casa Apple.