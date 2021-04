Apple, l'evento alle 19: attesi i nuovi iPad Pro

Va in streaming stasera, alle 19 ora italiana, sul sito ufficiale di Apple, il primo evento del 2021 dell'azienda di Cupertino. Si tratta già del quinto evento che si svolge con queste modalità, senza pubblico, mandando in onda un video in stile cinematografico in cui si raccontano le novità in arrivo. Novità che, in questo caso, dovrebbero riguardare principalmente la famiglia iPad, con il lancio dei nuovi iPad Pro: secondo i rumors infatti la casa della Mela dovrebbe presentare due nuovi modelli del tablet, uno da 11 e uno da 12,9 pollici. Quest'ultimo in particolare dovrebbe avere uno schermo con la tecnologia a mini-Led, un sistema di illuminazione che permetterebbe di regolare l'illuminazione in maniera molto precisa a seconda del contenuto riprodotto, e che dovrebbe anche servire a ridurre lo spessore del dispositivo.

Si parla anche di una nuova Apple Pencil, la penna smart che serve per interagire con i dispositivi di Cupertino, che potrebbe avvalersi di una molla sulla (il che giustificherebbe il nome dell'evento, “Spring loaded” - “spring” in inglese, oltre che “primavera”, vuol dire appunto “molla”) in grado di regolare in maniera ancora più precisa le funzioni in base alla pressione esercitata sullo stilo.

Sono poi attesi anche gli AirTag, dei piccoli dispositivi in grado di tracciare la posizione di alcuni oggetti a cui si possono agganciare (come una sorta di portachiavi) ed evitare quindi di perderli. Se ne parla da parecchio tempo, e questo evento primaverile potrebbe essere l'occasione giusta per vederli.

