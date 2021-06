Amazon Prime Day 2021, le 4 offerte online per combattere il caldo

Al via il Prime Day di Amazon. Da oggi 21 giugno e fino a domani 22 giugno i clienti Prime potranno accedere a oltre 2 milioni di offerte nelle diverse categorie, tra cui elettronica, moda, casa, bellezza e tanto altro, insieme a numerosi vantaggi per godere di intrattenimento ed esclusive su Prime Video, Amazon Music e Prime Gaming. Cosa fare se ancora non si è ancora clienti Prime? Chiunque può iscriversi e iniziare un periodo di prova gratuito di 30 giorni per usufruire di sconti e offerte durante il Prime Day.

Il Prime Day è iniziato: scopri tutte le migliori offerte su Amazon

Con l'estate alle porte il tema di questi giorni non può che essere il caldo e le soluzione per contrastare l'aumento delle temperature che sta colpendo l'Italia, da nord a sud. Condizionatori, deumidificatori, ventilatori. Ecco le migliori offerte Prime Day di Amazon.

In offerta su Prime Day di Amazon il climatizzatore portatile Electrolux Self Evaporative Systemn con Filtro Antibatterico. Ideale per il raffreddamento delle proprie aree al chiuso con il vantaggio di essere portatile con una capacità di raffreddamento elevata utilizzando però una quantità di energia minima. Una soluzione eco-compatibile: il condizionatore portatile utilizza il gas sostenibile R290 che riduce il potenziale di riscaldamento globale.

In alternativa c'è anche il condizionatore portatile Iris Ohyama 531469 con 3 modalità di ventilazione, funzione sleep e autopulente, timer e telecomando. Design intelligente per una lunga durata grazie alla funzione x-fan: autopulizia del climatizzatore dopo l'uso per prevenire lo sviluppo di batteri o muffe all'interno del dispositivo.

Da non perdere anche il Deumidificatore Ambiente Casa UGHEY: basta premere il pulsante di commutazione sul pannello a sfioramento e la macchina si adatta all'ambiente, regola automaticamente il livello di umidità e allo stesso tempo purifica muffe e acari nell'aria, in modo da poter respirare nelle vicinanze aria sana e fresca tutto il giorno, per soddisfare la tua salute.

Per chi preferisce un po' di aria fresca senza l'utilizzo del condizionatore il ventilatore da scrivania Iris Ohyama unisce utilità a design. Ultra silenzioso, è dotato di 5 potenze regolabili e funzione "brezza rinfrescante" e pale tridimensionali dal design brevettato che diffonde un getto d'aria sotto forma di spirale fino a 25 m di distanza.