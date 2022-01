Alexa non funziona, l'assistente Amazon fuori uso in tutta Europa. L'azienda: «Al lavoro per risolvere»

Alexa è fuori uso in Europa. L'assistente virtuale di Amazon è bloccato da un down che coinvolge gli utenti di tutto il continente, dall'Italia fino ai Paesi del Nord. Dalle 7.45 circa, gli smart speaker non rispondono. Niente sveglia o notizie del giorno. Bloccate anche le luci smart nelle case domotiche.

Sì, ti confermo che il nostro dipartimento tecnico è già a lavoro per il risolvere l'inconveniente! Grazie mille per la segnalazione, a presto! -Matteo — Amazon Help (@AmazonHelp) January 21, 2022

Dai post pubblicati da poco prima delle 8 di mattina sui social e attraverso la pagina dedicata su Downdetector, sembra che sia l'Europa la zona principalmente colpita dal malfunzionamento. Tantissime le segnalazioni di utenti sui social, tramite l'hashtag #AlexaDown, che è salito presto in tendenza. «Sì, ti confermo che il nostro dipartimento tecnico è già al lavoro per risolvere l'inconveniente», ha risposto a una delle tante segnalazioni l'account Amazon Help. Chi ha provato ad utilizzare Alexa si è sentito rispondere «Mi dispiace in questo momento non riesco a capire», oppure «Si è verificato un problema nella connessione alla Rete riprova più tardi».