Alan Wake Remastered, torna l'incubo di Sam Lake

Martedì 7 Settembre 2021, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 18:30

Tornano gli scorci mozzafiato di Bright Falls e torna, reduce da una pausa lunga più di 10 anni, Alan Wake, il pluripremiato videogame a tema horror che per la prima volta sarà disponibile in versione rimasterizzata anche su PlayStation 4 e PlayStation 5. Ad annunciarlo in una lettera aperta sul sito alanwake.info è lo stesso Sam Lake, Creative Director di Remedy Entertainment che nel 2010 diede vita allo scrittore più amato del mondo dei videogame.

«Sono più che felice di annunciarvi che il remaster di Alan Wake è quasi pronto», si legge nella lettera di Lake, che al personaggio è da sempre legato a doppio filo. «Alan Wake, essendo anche lui – come me - uno scrittore, mi ha dato l'opportunità di usare ciò che faccio e amo come elemento principale della storia. È un personaggio a cui mi sento molto legato».

Pochi i dettagli disponibili al momento ma la promessa è che si tratti di più di un semplice “lifting”: «La grafica, incluso il modello del personaggio di Alan Wake stesso e i filmati, è stata aggiornata e migliorata con alcune caratteristiche di prossima generazione», afferma Sam Lake.

Alan Wake Remastered si proporrà come l’esperienza definitiva per gli appassionati della saga e comprenderà già al lancio i due contenuti aggiuntivi dell’originale, The Signal e The Writer. Il lancio è previsto per il prossimo autunno sulle console di ultima generazione, Microsoft Windows e Playstation 4.