Agropoli, arrivano le panchine "smart" solari per ricariche e wifi

Agropoli, Cilento. Parte da qui la "rivoluzione" smart con le panchine intelligenti, appunto, posizionate nel porto. Come ha svelato il comune, le nuove panchine per i residenti e per i turisti saranno fatte con pannelli solari. «Raccolgono la luce diurna del sole per rilasciarla di notte senza nessuno spreco di energia. Le sedute, una volta attivate, permetteranno ai cittadini di ricaricare il proprio telefono, tablet, o altri supporti tecnologici. In futuro sarà possibile anche connettersi alla rete internet. Un’innovazione che rientra nell'ambito dei lavori di restyling del porto e che proietta Agropoli tra le città smart!»

