Adidas regala un milione di paia di scarpe per la festa della donna: ma è una truffa Whatsapp

Tutti cercano un regalo per la festa della donna. E con i negozi chiusi è più facile acquistare qualcosa online. Chi truffa lo sa bene, ed è per questo che ha fatto circolare un messaggio attraverso Whatsapp in cui il noto marchio dell'abbigliamento sportivo Adidas sembrerebbe annunciare di regalare scarpe. Tutto falso, ma molti sono già finiti nella trappola.

Il messaggio

La truffa avviene direttamente sul telefono. Il messaggio, che potrebbe arrivare anche da uno dei vostri contatti, è un link in cui c'è scritto: «Regalo per la festa della donna Adidas». E fin qui nulla di attraente. Ma è la didascalia a fare la differenza: «Adidas regala un milione di paia di scarpe». Facile cliccare sul link. Così come facile essere ingannati.

Il falso omaggio

Una volta cliccato sul link, si apre un questionario. Compilato, viene garantito l'omaggio ma, per ottenerlo, c'è la richiesta che porta alla truffa: la spesa di spedizione. Se uno va avanti nella procedura saranno chiesti inoltre i dati della carta di credito e lì, a quel punto, i truffatori saranno in grado di togliere cospicue cifre dai vostri conti.

