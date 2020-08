Elon Musk, il chip che connette il cervello a un computer è realtà: Neuralink sperimentato (per ora) sui maiali

L'ultima scommessa di Elon Musk: entrare nel cervello umano con un microscopico computer per curare malattie neurologiche come Alzheimer, Parkinson e lesioni al midollo spinale. Sembra fantascienza, ma i primi risultati sono più concreti che mai, come anche i possibili risvolti inquietanti.

Oggi, l'eccentrico imprenditore californiano ha presentato ai risultati raggiunti con la sua, società specializzata in intelligenza artificiale che sta lavorando a un progetto per collegare direttamente il cervello a una macchina, un dispositivo, con sviluppi potenziali enormi a partire dal campo sanitario.

Attraverso una dimostrazione dal vivo Musk ha quindi mostrato il funzionamento di un chip senza fili impiantato nel cervello di un maiale e grazie al quale su uno schermo è stato possibile osservare le connessioni cerebrali dell'animale. L'obiettivo dichiarato da Musk è di arrivare a sperimentare questa tecnologia su un essere umano entro la fine del 2020.

