Cargo raggiunge stazione spaziale in tempo record

Viaggio record del cargo russo Progress, che in tre ore e 21 minuti ha portato sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) un carico di oltre tre tonnellate di materiali e rifornimenti. La navetta, senza equipaggio, è stata lanciata dal cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakhstan, e l'agenzia spaziale russa Roscosmos riferisce che per raggiungere l'Iss ha impiegato 19 minuti in meno rispetto al precedente record, stabilito nel luglio 2018. Il cargo ha portato a bordo della Stazione Spaziale carburante, cibo, acqua e ossigeno per i sei astronauti a bordo, tre dei quali sono americani, due russi e un canadese.