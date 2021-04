Obbligati a crescere. Dadone: «Dobbiamo dare fiducia ai ragazzi». Gubitosi: «Il passaporto vaccinale sarà in tecnologia blockchain»

Obbligati a Crescere. Il domani dei giovani di oggi. Innovazione e giovani, come le nuove tecnologie e gli investimenti contribuiscono a creare le prospettive per la formazione e l’ingresso nel mondo del lavoro. E' il titolo del webinar in streaming ora sulle testate del gruppo Caltagirone Editore (Il Messaggero, Mattino, Gazzettino, Corriere Adriatico, Quotidiano di Puglia).

Fabiana Dadone - Ministro alle politiche giovanili: «Sono entrata su Twitch per entrare nella confort zone dei ragazzi. Ho letto l'intervista di una Riccardo Romiti, campione del mondo di videogame. Ho chiesto cosa si aspettasse dalla politica, da un governo. E' una piattaforma molto disintermediata. Ho intervistato i giovani. E ho notato una voglia di partecipare dei ragazzi, di essere consultati, che gli adulti avessero fiducia in loro. Il primo insegnamento è che i genitori dei ragazzi che ho intervistato su Twitch si sono interessati ai canali dei figli. Si è creato un punto di unione tra ragazzi e genitori. Non dobbiamo avere timore di confrontarci con i ragazzi. L'ho detto anche al presidente Draghi. I ragazzi chiedono di partecipare. Il lavoro? Formazione e orientamento. Che deve partire dalle scuole medie. E poi la formazione di formatori. E' importante che i formatori vengano formati. I ragazzi hanno patito la socialità di cui sono stati privati nella pandemia. Già oggi con altri ministri imposterermo una strategia per discutere di come riavvicinare i ragazzi nella fase post-pandemica. Dobbiamo dare fiducia ai ragazzi, è quasi il momento di riconquistare i nostri spazi».

Luigi Gubitosi - AD e Direttore Generale di Telecom Italia. «Noi siamo intervenuti sulle carceri, sugli ospedali per portare connettività. Abbiamo supportato molto la scuola a distanza. E continueremo. Il passaporto vaccinale sarà un passaporto virtuale in tecnologia blockchain».

Fabiana La Rocca - Laureanda in Ingegneria delle Telecomunicazioni e studentessa della 5G Academy: «Mi sono ispirata a tanti volti della scienza come Samantha Cristoforetti. E' importante dare figure di ispirazione ai ragazzi, perché le materie scientifiche danno tante soddisfazioni. E noi ragazze dobbiamo dare la nostra prospettiva».

Il programma

Intervengono Fabiana Dadone - Ministro alle politiche giovanili - Luigi Gubitosi - AD e Direttore Generale di Telecom Italia - Fabiana La Rocca - Laureanda in Ingegneria delle Telecomunicazioni e studentessa della 5G Academy - Giovanni Ferigo - AD INWIT - Emanuele Iannetti - AD Ericsson Italia - Elena Previtera - Senior Partner Reply - Paolo Campoli - Global Service Provider CISCO - Luigi Capello - CEO & Co-Founder LVenture Group - Luca Tomassini - Founder & CEO Vetrya - Gabriele Giugliano - Co-Founder & CEO Tutored - Jacopo Mele - VP Aurora Fellows - Enia Ismailaj - Business Continuity Specialist Vodafone Italia - Laura Bononcini - Public Policy Director Southern Europe di Facebook - Elvira Carzaniga - Direttore Divisione Education Microsoft Italia.

Moderano Alvaro Moretti - vicedirettore de Il Messaggero - Alessandra Spinelli - giornalista de Il Messaggero - Andrea Andrei - giornalista de Il Messaggero.

