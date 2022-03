Obbligati a crescere, i nuovi confini dell'economia Webinar in diretta

Mercoledì 16 Marzo 2022, 11:33 - Ultimo aggiornamento: 12:20

"Obbligati a Crescere. I nuovi confini dell’economia" è il titolo del webinar in streaming oggi dalle 9:30 alle 12.15 sulle testate del gruppo Caltagirone Editore (Messaggero, Mattino, Gazzettino, Corriere Adriatico, Quotidiano di Puglia).

Deglobalizzazione, scenari energetici e innovazione, l’impatto della pandemia e le prospettive di ripresa al centro della discussione con una certezza: l’imperativo “obbligati a crescere” non è mai stato tanto attuale. Si parlerà anche dei cambiamenti in atto nelle economie internazionali, e in quella nazionale, e nei diversi settori produttivi e finanziari e del rinnovamento necessario in vista degli obiettivi di sostenibilità del Green Deal e di sviluppo dell’Economia Circolare.

A discuterne saranno Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia, Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, Claudio Descalzi, ad Eni, Stefano Antonio Donnarumma, ad Terna, Giuseppe Castagna, ad di Banco Bpm, Alessandra Losito dg per l’Italia di Pictet wealth management, Lucia Aleotti, azionista e componente del cda Menarini, Emilio Petrone, ad SisalPay.

Inoltre un focus sarà dedicato al caso della tempesta Vaia, assieme a Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, e ai protagonisti del processo di recupero del legname.

Chiude l’evento Stefano Patuanelli ministro dello Sviluppo Economico.