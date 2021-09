Severino: «Gli hacker cambiano strategia, virus più difficili da sconfiggere» Webinar in diretta

Giovedì 23 Settembre 2021, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 09:45

"Obbligati a Crescere Sostenibilità e digitale: ambiente, sviluppo e sicurezza" è il titolo del webinar in streaming oggi dalle 9:30 alle 12.15 sulle testate del gruppo Caltagirone Editore (Messaggero, Mattino, Gazzettino, Corriere Adriatico, Quotidiano di Puglia).

Si inizia parlando di attacchi informatici con Paola Severino, vicepresidente, professore di diritto penale e titolare della cattedra di cybersecurity all'Università Guido Carli. Una situazione peggiorata con la pandemia. «Con il lavoro da remoto non abbiamo più un perimetro di sicurezza, ed è lì che si insinua il virus - spiega Severino - per l'impresa ciò può significare la richiesta di un riscatto per riottenere i dati. D'altra parte ciò può comportare la perdita degli appalti soprattutto se le aziende appartengono al perimetro di sicurezza nazionale. Gli hacker cambiano continuamente la loro strategia di attacco e i virus diventano sempre più difficili da sconfiggere».

Altro tema quello delle aziende che tendono a nascondere eventuali attacchi hacker. «C'è il lato oscuro ma c'è la possibilità di sconfiggere l'hackeraggio - spiega Severino - per esempio garantendo l'accesso alla room alla polizia postale».

Il tema

Il futuro delle prossime generazioni: dalla transizione ecologica alla regolamentazione dello spazio cibernetico, dall’innovazione tecnologia all’educazione digitale. Un’analisi accurata e obiettiva delle rivoluzioni obbligate che stanno ridisegnando il contesto economico e sociale, guardando ai costi e ai rischi ma soprattutto alle grandi opportunità di sviluppo. Le nuove energie, la riduzione delle emissioni e l’impatto sul mondo del lavoro della transizione ecologica. La criminalità digitale e la necessità di defi nire policy e regole per la cybersecurity che vadano oltre i confi - ni nazionali. E infi ne, Zoomers e social, consigli per evitare i rischi del web per i più giovani e sfruttare appieno gli strumenti per la creatività delle piattaforme. Una sola certezza ci accompagna sempre: siamo ‘obbligati a crescere’.

Gli ospiti

A discuterne Paola Severino, vicepresidente, professore di diritto penale e titolare della cattedra di cybersecurity all'Università Guido Carli, Laura Carpini, capo Unità per le politiche e la sicurezza dello spazio cibernetico del Maeci, Gianluca Mandotti, Ceo di CybeRefund.

Ad approfondire il tema della Safety e privacy online per Zoomers, Ivano Zoppi, segretario generale della Fondazione Carolina Onlus, Angelo Mazzetti, Head of Public Policy di Facebook per Italia, Grecia, Malta e Cipro, Giacomo Lev Mannheimer, Head of Government Relations di TikTok Europa meridionale, insieme a Maura Manca, presidente dell'Osservatorio nazionale adolescenza Onlus.

Infine, si parlerà di Mobilità sostenibile tra innovazione e servizi con Giorgio Moroni, ad Free To X e di Transizione energetica tra costi e opportunità del futuro sostenibile con Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica.