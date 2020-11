Amazon, arriva il Negozio di Natale: dalle decorazioni ai regali per i più piccoli

Il Natale si avvicina e Amazon promette di renderlo magico come ogni anno. Gli utenti del popolare servizio di e-commerce possono prepararsi all'attesa festività con il nuovo Negozio di Natale a cura di Amazon.it. Tutto quello che serve per rendere speciale il Natale adesso si può acquistare online: dalle decorazioni natalizie al calendario dell'avvento, dai giocattoli per bambini ai regali per i più grandi. Amazon lancia il Negozio del Natale in concomitanza del Black Friday in anticipo, l'occasione giusta per risparmiare sui regali con tante offerte imperdibili. E con il servizio Amazon Prime diventa tutto più veloce e conveniente: il consiglio è di iscriversi approfittando della prova gratuita.

Scopri il Negozio di Natale Amazon, con tante idee da cui farti ispirare per i tuoi regali

Da quest'anno fare l'albero di Natale diventa semplicissimo. Grazie al Negozio di Natale di Amazon si potranno acquistare tutte le decorazioni comodamente da casa. E la scelta è praticamente infinita: si va dalle decorazioni tradizionali in legno Heaven Sends (cuori, alberi e stelle, colore rosso e bianco, confezione da 24 pezzi) all'elegante tenda luminosa SALCAR (disponibile da 3 metri, 3 metri bianca, 6 metri e 9 metri).

Amato da grandi e piccini, è ormai un must anche nelle case degli italiani il calendario dell'avvento. Kinder Maxi Mix Calendario dell'Avvento è in vendita nel Negozio di Natale di Amazon a un prezzo speciale. E ce ne sono per tutti i gusti: da Lindt Bear Advent Calendar ad Haribo Caramelle Calendario Avvento, per soddisfare il palato di tutti.

Il Natale è soprattutto la festa dei bambini e Amazon propone una Top 100 Giocattoli, per aiutare i grandi a scegliere il regalo ideale per i piccoli. Un grande classico dei regali natalizi sono senza dubbio i mattoncini Lego: per i più piccoli Amazon propone LEGO DUPLO Town - Il Grande Treno Merci (con Luci e Suoni, Mattoncini per Cambio Direzione e Arresto, Motore Push & Go, Gru Mobile), mentre per quelli un po' più cresciuti LEGO - City Nave da Esplorazione Oceanica (Include 8 Minifigure, Avventure Acquatiche per Bambini +7 Anni).

