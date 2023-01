Perché gli alieni non contattano la Terra? «Non hanno rilevato forme di vita intelligente», l'ultima teoria degli esperti

Gli alieni sono tra noi? Si nascondono in qualche galassia lontana? Ci sono già venuti a trovare e, delusi, sono andati via? Sull’esistenza di forme di vita extraterrestri intelligenti, la scienza, la letteratura, il cinema e anche la musica hanno detto praticamente tutto e il contrario di tutto. Ma la verità è che al netto delle speculazioni più o meno, l'unica certezza, al momento, è che gli alieni ancora non si sono fatti vedere sul pianeta Terra. Questa la verità, ma ora c'è una teoria anche sulla motivazione di questa scelta degli alieni.

Perché gli alieni non hanno contattato la Terra?

Gli alieni devono ancora contattare il pianeta Terra perché pensano che non ci siano segni di vita intelligente in tutto il pianeta, ecco l'ultima teoria degli esperti. L'affermazione bizzarra e “offensiva” delle specie oltre le stelle sembra indicare il pianeta come un luogo di sterile intelligenza, con gli esperti che affermano che gli esseri alieni non si metteranno in contatto preso con noi umani per questo motivo.

Gli ultimi studi

Gli studi recenti hanno quindi avanzato la nuova spiegazione del motivo per cui gli alieni devono ancora visitare il pianeta Terra, ed il motivo è semplice: noi come specie siamo troppo stupidi per capirli.

Gli esperti affermano che abbiamo inviato segnali alla vita oltre il nostro pianeta per un periodo così breve che gli alieni non si sono presi la briga di rispondere. Il documento, scritto da Amri Wandel, uno scienziato senior in astrofisica presso l'Università Ebraica di Gerusalemme, non si basa su nuove scoperte, ma è piuttosto un'attenta analisi delle dimensioni e della scala dell'universo come lo intendiamo oggi, la probabilità che la vita esiste su altri mondi e quelle forme di vita saprebbero che siamo qui e mostrerebbero un minimo interesse per noi.

Il problema è nelle onde radio

Le nostre onde radio si stanno diffondendo nelle stelle, raggiungendo finora 15.000 stelle su 400 miliardi nella Via Lattea e circa 2 trilioni di galassie nell'Universo, ma con numeri del genere è normale che sia stata coperta solo una piccola parte dell'universo, e ora l'autore dello studio Amri Wandel ha affermato che ci vuole tempo perché gli alieni restituiscano il loro messaggio a noi.

È passato solo circa un secolo da quando abbiamo iniziato a emettere quei segnali involontari. La nostra cosiddetta bolla radio, che scorre in tutte le direzioni - nord e sud, est e ovest - misura quindi solo 200 anni luce di diametro. È un puntino volante in una galassia che misura 100.000 anni luce e un universo che è l'incredibile cifra di 94 miliardi di anni luce . Inoltre, se una civiltà avesse già ricevuto il nostro segnale e inviato una risposta, dovrebbe trovarsi a soli 50 anni luce di distanza poiché, il nostro radiofaro impiegherebbe 50 anni, viaggiando alla velocità della luce, per averlo raggiunto, e altri 50 anni perché il destinatario abbia rispedito un messaggio. È un secolo enorme solo per un saluto reciproco. Non che non ci siano candidati all'interno di quella piccola impronta nello spazio. Secondo Wandel, ci sono circa 2.000 stelle, che ospitano chissà quanti pianeti, entro 50 anni luce dalla Terra.

L'Era del Contatto è ancora lontana

L'astrofisico dell'Università Ebraica di Gerusalemme ha dichiarato: «La probabilità di contatto è definita come la possibilità di trovare una civiltà situata abbastanza vicino da poter rilevare le prime emissioni radio (la radiosfera) e inviare una sonda che raggiungerebbe il Sistema Solare. Si è scoperto che l'attuale probabilità di contatto con la Terra è molto bassa a meno che le civiltà non siano estremamente abbondanti. Poiché la radiosfera che si espande nel tempo fa aumentare anche la probabilità di contatto. L'era del contatto è definita come il tempo (dall'inizio delle trasmissioni radio) in cui la probabilità di contatto diventa di ordine unitario. In quel momento le sonde aliene (o messaggi) diventano più probabili».

Quindi secondo l'esperto sembrerebbe che gli alieni non si metteranno in contatto presto con la Terra, Wandel ha riferito anche al DailyMail: «A meno che le civiltà non siano molto abbondanti, l'Era del Contatto risulta essere dell'ordine da poche centinaia a qualche migliaio di anni e può essere applicata non solo alle sonde fisiche ma anche alle trasmissioni ( cioè SETI). Di conseguenza, è dimostrato che è improbabile che le civiltà siano in grado di comunicare tra loro a meno che la loro vita comunicativa non sia di almeno qualche migliaio di anni».

Tutto ciò presuppone che oggi stiamo cercando visite radio o veicoli spaziali. Ma la cosiddetta "era del contatto", il tempo in cui doveva aspettarci di avere uno scambio bidirezionale con ET, potrebbe essere molto, molto più lunga. Anche supponendo che ci siano un milione di civiltà intelligenti sparse per la galassia (un numero grande che sembra molto più piccolo se si prende in considerazione il numero di pianeti che distrusse i 400 miliardi di stelle della Via Lattea), Wandel pone l'inizio dell 'era del contatto a 400 anni da ora come minimo. Esiste sempre la possibilità, ovviamente, che altre civiltà possono far trapelare segnali radio proprio come noi, e che possiamo rilevarle prima che loro rilevino noi. Ma qui, il progresso tecnologico si mette di mezzo. Già, sottolinea Wandel, i terrestri stanno già passando sempre più a comunicazioni radio silenziose come la fibra ottica. In definitiva, ciò potrebbe chiudere almeno in parte la finestra sui segnali che inviamo, proprio come simili progressi tecnologici potrebbero mettere a tacere altri mondi.

Gli alieni arriveranno sulla Terra?

Niente di tutto questo significa che non avremo notizie dagli alieni o che loro non avranno notizie da noi. Ciò che significa è che quel primo contatto potrebbe richiedere molto più tempo di quanto immaginiamo. Il Grande Silenzio può davvero essere rotto da un Grande Ciao. La domanda a cui nessuno può rispondere è quando.

Gli alieni sono là fuori, va bene. Dobbiamo solo dare loro il tempo di notarci e raggiungerci.