Milan Games Week, dal 5 al 7 ottobre torna la fiera del videogioco

Milano torna capitale del videogame dal 5 al 7 ottobre con l'ottava edizione di "Milan Games Week" in programma a Fiera Rho Milano. L'appuntamento, presentato oggi al Castello Sforzesco, segue il record di presenze del 2017, che lo hanno reso il terzo evento videoludico più grande d'Europa in termini di pubblico: 148 mila i visitatori (+7% rispetto all'anno precedente) e 150 gli espositori presenti (+50% rispetto al 2016).



Il taglio del nastro toccherà al francese David Cage, creatore di titoli dalla narrazione interattiva come "Heavy Rain" e il recente "Detroit: Become Human", che sarà il guru dell'edizione e parteciperà a incontri e meet & greet nel corso della prima giornata. Tra gli altri ospiti, dalla serie "Marvel - Daredevil" su Netflix arriveranno il protagonista Charlie Cox e lo showrunner Erik Oleson, attesi domenica 7 nell'area Teatro dello stand PlayStation: i due presenteranno la nuova stagione della serie, e Cox parteciperà alla sfilata dei cosplayer.



Tra gli altri ospiti Maccio Capatonda e i giocatori dell'Olimpia Milano (stand PlayStation), youtuber come i Mates (stand TIM) e artisti come Rkomi, Drefgold, Elettra Lamborghini e Dj Shablo (palco centrale) e Nitro (PG Arena). Saranno 70 i giochi in prova e in mostra nei tre padiglioni dell'esposizione, di cui 30 anteprime italiane: tra queste "Call of Duty: Black Ops 4" (Activision), "Jump Force" e "The Dark Pictures - Man of Medan" (Bandai Namco Entertainment), "Metro Exodus" (Deep Silver) e "RIDE 3" (Milestone), nello stand Koch Media.



Presso lo stand Nintendo si troveranno "Super Smash Bros. Ultimate", "Pokémon: Let's Go, Pikachu!" e "Pokémon: Let's Go Eevee!", mentre "Ori and The Will of the Wisp" sarà disponibile da Microsoft.



Lo stand PlayStation avrà titoli esclusivi in anteprima come "Days Gone", "Dreams" e lo sparatutto in VR "Blood & Truth", olter a titoli di terze parti come "Kingdom Hearts III" (Square Enix) e "Hitman 2" e "Lego DC Supervillains" (Warner Bros. Entertainment). Disponibili in anteprima anche "Just Dance 2019", "Starlink: Battle for Atlas", "Trials Rising" e "Tom Clancy's The Division 2" di Ubisoft.



Milan Games Week dà spazio anche agli eSports, con ospiti e tornei. Nella Esl Arena, con il suo palco da quasi 30 metri di larghezza, si terrà il primo torneo europeo di "Rainbow Six Siege" ad aver luogo in Italia (montepremi da 10mila euro), partirà il Vodafone Esport Tour di "Clash Royale" e si svolgeranno le finali del torneo "GT Sport e-Cup" powered by Mercedes-Benz. PG Esports avrà invece nella sua arena le finali di Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup e di Red Bull Factions e gli incontri dei team europei universitari di "League of Legends", mentre nello spazio Tim si assisterà alla finale del torneo mobile TIM "Asphalt 9: Legends".



«Passare dai 30 mila partecipanti della prima manifestazione ai quasi 150 mila dell'anno scorso testimonia una crescita importante dell'attenzione nei confronti di un fenomeno, quello dei videogiochi, che appassiona oltre 17 milioni di italiani e vede la Lombardia in prima fila per numero di aziende presenti sul territorio», ha dichiarato Paolo Chisari, presidente di Aesvi, l'associazione italiana degli editori e degli sviluppatori di videogiochi. Secondo il terzo censimento dei game developer italiani realizzato da Aesvi, infatti, solo la provincia di Milano ospita il 22% dei circa 120 studi di sviluppo presenti in Italia.

