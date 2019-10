Maker Faire 2019 al via con l'opening conference, tra storie di innovazione e visioni di futuro Diretta dalle 17.45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maker Faire sta per alzare il sipario alla Fiera di Roma (dal 18 al 20 ottobre). Nell'attesa scalda i motori dell'innovazione con un evento di apertura, l'opening conference dal titolo "Groundbreakers – Re-making the future", due ore di storie di innovazione raccontate dai protagonisti, i cosiddetti Groundbreakers, scienziati, artisti, sportivi, imprenditori, insomma pionieri che hanno fatto dell'innovazione, la loro normalità quotidiana.A partire dalla 17.45 presso l'Ex Caserma Guido Reni (in diretta streaming su 2019.makerfairerome.eu/it/) si alterneranno sul palco per parlare di sfide, vittorie, visioni di futuro, introdotti da un saluto direttamente dallo spazio, da parte di Luca Parmitano , il comandante della Stazione Spaziale Internazionale.DIRETTA IN INGLESETanti i temi di cui parleranno speakers con esperienze in campi diversi e provenienti dall'Italia e dall'estero, che per due ore racconteranno cosa significa innovare: dalla manifattura innovativa alla robotica, dall’educazione alla ricerca aerospaziale. E poi storie di design che incontrano l’elettronica, l’industria che si incrocia con il 4.0, la robotica che nasce in Africa.“Ci sono le buone idee. E poi ci sono quelli che le buone idee le trasformano in progetti e un pezzo alla volta costruiscono il futuro. Invenzioni concrete, tangibili, che nascono quando la passione si unisce all’ingegno e, soprattutto, quando le persone si ispirano a vicenda. La rete e le community - spiegano Massimo Banzi e Alessandro Ranellucci, curatori di MFR 2019 mettono in circolo il know-how tecnologico e nascono combinazioni nuove che esploreremo a “Groundbreakers – Re:making the future”.Tra i Groundbreakers che saluteranno l'apertura di Maker Faire Rome Edition ci saranno Luciano Floridi, professore Ordinario di Filosofia e Etica dell’Informazione all’Università di Oxford, Alex Braga, artista concettuale e visionario, la cui sfida è creare un nuovo tipo di suono organico, con l’aiuto di un nuovo strumento rivoluzionario. Brenda Mboya, tra le 25 donne al mondo più importanti nel campo della robotica, è un’appassionata di tecnologia e nello spingere i giovani africani ad esplorare il campo della tecnologia.E ancora Chiara Petrioli, direttore del Sensor Networks and Embedded Systems laboratory (SENSES Lab) e coordinatrice del Cyber Physical System Lab del centro di Cyber Intelligence e Information Security, Antonio Bicchi, scienziato interessato alla robotica e alla macchine intelligenti e molti altri ancora.Nel corso dell'opening conference, inoltre sarà annunciato il vincitore di “Make Christmas Lights Acea”, contest promosso da Acea spa, partner di Maker Faire Rome che, in vista delle prossime festività natalizie, ha chiesto ai partecipanti di elaborare un progetto di illuminazione artistica di alto livello per la città di Roma. Un’iniziativa che è stata un grande successo con ben 21 proposte arrivate da tutto il mondo.