​Luna-27, la trivella progettata da Leonardo supera il test: prima passi verso la base per i cosmonauti Video

Altri passi in avanti negli stabilimenti Leonardo in cui è stata progettata e costruita la trivella di Prospect che perforerà il suolo della Luna per estrarne campioni nell'ambito della missione Luna-27, frutto di una collaborazione tra l'Agenzia spaziale europea e l'Agenzia spaziale russa (Roscosmos). La partenza per il polo sud lunare è prevista per il 2025 e, nei piani di Mosca, i risultati di questa missione serviranno per la costruzione di una base con cosmonauti.Realizzato anche un breve video (velocizzato 15 volte) che mostra uno dei test di perforazione con il modello dimostrativo della trivella effettuati presso il Cisas dell'Università di Padova, nella camera termovuoto in grado di simulare le condizioni di sistemi planetari. La trivella è stata progettata e testata per lavorare con temperature del suolo pari a -150 °C, senza atmosfera, perforando fino un metro di profondità.A metà 2020, inoltre, un'altra trivella di Leonardo partirà con la missione ExoMars2020 alla scoperta dei segreti del sottosuolo di Marte. Infatti, la trivella di ExoMars2020 con la sua punta di diamante perforerà il suolo per la prima volta nella storia fino a una profondità di 2 metri in cerca di tracce di vita.Già nel novembre 2014 ha contribuito con la sua trivella alla missione Rosetta dell'Esa dedicata all'esplorazione dei corpi minori del Sistema Solare.