Facebook lancia Libra, la nuova cryptomoneta per i pagamenti elettronici

Libra, la nuova criptovaluta globale di Facebook verrà lanciata nel 2020. Ad annunciarlo l'agenzia Bloomberg, secondo cui 30 aziende hanno già aderito al progetto, da Visa a Mastercard, da Paypal a Uber fino a Vodafone e altri 70 nomi saliranno a bordo in futuro.

LEGGI ANCHE Facebook pronta a lanciare la sua criptovaluta: interesserà 2,38 miliardi di persone

Facebook, titolo in up grazie alla criptovaluta Libra

Iliad, società francese che opera nel campo delle telecomunicazioni, è membro fondatore della “Libra association”, l'associazione che ha l'obbiettivo di creare una valuta elettronica con costi di transazione minimi. Lo ufficializza il gruppo di tlc francese - dallo scorso anno attivo anche in Italia - elencando tutti i 28 membri fondatori dell'iniziativa per la cryptovaluta, lanciata in primis da Facebook. L'associazione, come precisa un comunicato, ha lo scopo di facilitare lo sviluppo della blockchain Libra e di gestirne la riserva. Si tratta di un'organizzazione indipendente, senza scopo di lucro, costituita da aziende di riferimento, organizzazioni multilaterali e istituzioni accademiche.

I membri fondatori ad oggi sono: nel settore dei pagamenti Mastercard, PayPal, PayU, Stripe e Visa, nella tecnologie Booking Holdings, eBay, Facebook/Calibra, Farfetch, Lyft, Mercado Pago, Spotify Technology S.A e Uber Technologies, nelle tlc Iliad e Vodafone Group, nelle blockchain Anchorage, Bison Trails, Coinbase, Xapo Holdings, nel capitale di rischio Andreessen Horowitz, Breakthrough Initiatives, Ribbit Capital, Thrive Capital, Union Square Ventures, nelle Ong e istituzioni accademiche Creative Destruction Lab, Kiva, Mercy Corps e Women's World Banking.

La rete Libra si baserà su una blockchain open source, «evolutiva ed affidabile» che «permetterà la creazione di un nuovo ecosistema finanziario con nuovi utilizzi a favore dell'innovazione e dell'inclusione finanziaria. La Libra sarà garantita da una riserva di asset reali per assicurare la sua stabilità e proteggerla dalla speculazione. Lo scopo dell'Associazione è quello di fornire un quadro di governance per la rete, facilitare il funzionamento della blockchain, gestire la riserva e aiutare lo sviluppo dell'ecosistema. Iliad - precisa il comunicato - 'grazie alle sue infrastrutture tecniche e al know how delle sue equipe, ha vocazione ad essere uno dei nodi di verifica della rete Libra». Inoltre, il contributo di Iliad quale operatore europeo riflette la dimensione decentralizzata e multilaterale di questo progettò. Infine, precisa il gruppo che fa capo a Xavier Niel, 'l'Internet della moneta rientra pienamente nel Dna di Iliad che è sempre stato quello di rendere accessibile al maggior numero di persone le innovazioni del mondo digitale.

Ultimo aggiornamento: 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA