Emilia Romagna: la Lega chiede lo stato di avanzamento della sperimentazione 5G

Il Comune di Ventasso, in provincia di Reggio Emilia, dovrebbe essere uno dei tre comuni dell'Emilia Romagna (assieme a Bore in provincia di Parma e Vernasca in provincia di Piacenza) scelti dall'Agcom per l'installazione di nuovi ripetitori e per la sperimentazione della tecnologia 5G. Eppure a oggi «né gli amministratori locali del comune né la popolazione è stata informata e documentata sulla sperimentazione. Non si sa nemmeno se sia già stata avviata». Al centro di un'interrogazione della Lega nord in Regione Emilia-Romagna c'è proprio la scelta dei Comuni di Ventasso, Bore e Vernasca, «quali comuni sperimentali per la nuova tecnologia 5G, che secondo la Next generation mobile networks alliance (l'associazione di operatori, venditori, produttori e istituti di ricerca operanti nel settore della telefonia mobile) dovrebbe essere presentato entro il 2020 al fine di soddisfare la domanda di imprese e consumatori». Alla luce di questo, il Carroccio interroga la Giunta per sapere «come avvenga la procedura di scelta dei Comuni ospitanti la sperimentazione» e «se abbia notizie, e quali, in merito all'avvio e alle tempistiche della sperimentazione della tecnologia 5G nel Comune di Ventasso».

