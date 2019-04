IVGA, stasera a Roma gli Oscar italiani dei videogiochi. Diretta streaming dalle 19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mancano ormai poche ore alla cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards, gli Oscar italiani del videogioco che saranno assegnati questa sera - 11 aprile - nella splendida cornice dell’Acquario Romano a Roma.A chiamare sul palco i vincitori dell’evento promosso e organizzato da AESVI - l’associazione che rappresenta il settore dei videogiochi in Italia - e a condurre la serata sarà Pierluigi Pardo, giornalista e volto televisivo italiano, che negli ultimi anni ha fatto compagnia a tanti videogiocatori con le sue telecronache. Per seguire l’assegnazione dei cosiddetti Drago d’Oro e gli interventi degli ospiti, nazionali e internazionali, che parteciperanno all’evento basterà restare connessi su questa pagina a partire dalle 19 di oggi.Inoltre, fino all’inizio dell’evento sarà ancora possibile per gli appassionati votare il gioco che hanno amato di più nel corso del 2018 tra quelli in gara per la categoria “People’s Choice”. Il resto dei titoli invece è stato selezionato da una giuria di esperti e appassionati del settore guidati da Federico Cella (Corriere della Sera) e sono Andrea Andrei (Il Messaggero), Alessandro Bruni (Everyeye), Fjona Cakalli (Tech Princess), Alessandra Contin (La Stampa), Paolo Cupola (La Gazzetta dello Sport), Federico Ercole (Il Manifesto), Fabio Guaglione (Regista, produttore e autore), Vincenzo Lettera (Multiplayer), Gianluca Loggia (Ign), Fabrizia Malgieri (Gamereactor), Gian Luca Rocco (Tgcom24).Non solo, nel corso della serata AESVI, insieme agli organizzatori di Rome Video Game Lab, l’evento che si terrà dal 10 al 12 maggio 2019 presso gli studi di Cinecittà a Roma, sveleranno i finalisti del “Best Applied Game”, il premio pensato per questa particolare categoria agli sviluppatori italiani. Gli applied game sono quei videogiochi progettati con una finalità principale diversa dal semplice intrattenimento: l’aggettivo “applied” si riferisce infatti all’utilizzo di questi videogiochi come strumento di supporto in ambiti molto differenti, dall’istruzione alla valorizzazione del patrimonio culturale, dalla ricerca scientifica alla tutela della salute, passando per innumerevoli altri campi di applicazione di rilevanza sociale. Il titolo vincitore sarà invece proclamato venerdì 10 maggio 2019 a Roma presso gli studi di Cinecittà nel corso dell’evento Rome Video Game Lab.