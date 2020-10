Instagram compie 10 anni, per festeggiare la app permette di cambiare icona, ma solo sugli iPhone. Ecco come fare

«Per festeggiare il nostro compleanno questo mese ti invitiamo a cambiare l'icona della tua app scegliendo la tua preferita qui sotto». È questo il messaggio che gli utenti si trovano davanti se spulciano per bene all'interno di Instagram quest'oggi. Sì, perché il 6 ottobre la popolarissima app della galassia Facebook, per i suoi primi dieci anni di attività, ha deciso di "regalare" agli utenti la possibilità di modificare l'icona che ormai da alcuni anni tiene compagnia ai milioni di utenti del social di Mark Zuckerberg.

Perché in occasione del decimo anniversario della sua nascita Instagram ha deciso di regalare agli utenti che possiedono un telefono con sistema operativo iOS la possibilità di cambiare temporaneamente l’icona dell'applicazione pic.twitter.com/2OGsyLA49F — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) October 6, 2020

Ce n'è per tutti i gusti: si va dall'icona vintage, per i nostalgici che vorrebbero ritornare al vecchio logo che raffigura una polaroid dalle tinte marroni; fino all'icona con sfumatura arcobaleno per celebrare il "Pride".Ci sono le icone ispirate ai colori del cielo durante alcune ore della giornata, quelle aranciate del tema "Alba", quelle violacee del "Crepuscolo", e quelle verdi dell'Aurora. Molto minimal il tema "Chiaro", "Scuro" e "Molto Scuro. Piccola chicca: chi vuole, può anche impostare l'icona ultra vintage risalente addirittura al 2010, ovvero prima del lancio della app.

Il cambio di look, però, sarà solo temporaneo e durerà circa un mese da oggi. Le modifiche, inoltre, sono disponibili soltanto per chi ha un dispositivo iOS, ovvero chi è in possesso di uno smartphone di casa Apple. Sui telefonini Android la procedura è possibile, ma si effettua solo un collegamento all'app e non si può cambiare quella preimpostata.





Instagram, come impostare le nuove icone

Ma come si fa a cambiare la propria icona? La procedura non è stata messa di certo in bella vista sulla app di Zuckerberg. Anzi. Per trovarla bisogna scavare un po'. Ecco come fare. Dalla schermata del nostro profilo, bisogna fare tap sull'icona in alto a destra, ed entrare nel menù "Impostazioni". Da lì ci basta scorrere più volte verso il basso e ci apparirà la schermata che ci consente di cambiare l'icona. Et voilà. Il gioco è fatto.

