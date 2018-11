Instagram dichiara guerra ai fake: account con followers gonfiati e finti like saranno eliminati

Tempi duri per i furbetti di Instagram. Quelli che comprano like e followers per usare la vetrina social come fonte di guadagni facili. Che nella realtà poi non si verificano. E la notizia è di quelle ufficiali, diramate tramite un comunicato stabilito dai vertici dell'azienda.

La lotta al fake, si concretizza sia nella cancellazione dell'account gonfiato, che nella possibilità di non farlo più iscrivere, se il comportamento illecito venisse reiterato. Una guerra, quella di Instagram, che mira a colpire singole ed aziende, ovvero siti e app, che per pochi euro vendono centinaia di followers immediati e relativi like. La company scrive nel comunicato: “abbiamo sviluppato strumenti di apprendimento automatico per identificare gli account che utilizzano questi servizi e rimuovere l’attività non autentica. Questo tipo di comportamento è negativo per la community e le app di terze parti che generano mi piace, i follower e commenti non autorizzati violano le nostre norme della community e i termini di utilizzo”.

Messaggio forte e chiaro, motivato soprattutto dall'esigenza di sicurezza per i profili sani. Infatti chi riceve soldi per gonfiare i followers, spesso chiede anche dati personali, come la password di accesso ad Instagram e dunque espone l'utente al rischio potenziale di essere vittima di hacker. E poi il trucco dei falsi like espone le persone più fragili, quelle che contano i “mi piace” in modo ossessivo, ad un peggioramento della loro stabilità psicologica, esponendoli all'illusione di avere un'importanza nel mondo dei social, che in realtà non c'è. Se il sistema anti-fake di Instagram dovesse rintracciare delle irregolarità, chiederà all'account che ha usufruito di tali servizi, di cambiare password, avvisandolo dell'eliminazione di tutti i like e followers fittizi. Gli utenti che, nonostante l'ammonimento, continuassero saranno eliminati dalla piattaforma.

