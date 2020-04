Immortalato per la prima volta un fenomeno nel cosmo: un getto di plasma emesso da un buco nero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LOLNEWS.IT - Soltanto un anno fa il mondo scopriva finalmente la forma – fino ad allora misteriosa – di un buco nero grazie alle ricerche degli scienziati di Event Horizon Telescope che ora tornano a stupirci immortalando per la prima volta un fenomeno assurdo e potente: un getto di plasma emesso da un buco nero al centro di una galassia. L’EHT è un progetto internazionale di studio che ha l'obiettivo di studiare il buco nero supermassiccio situato al centro della Via Lattea e il buco nero M87 ancora più grande al centro della galassia ellittica supergigante della Vergine, costellazione definita quasar ovvero quasi stellare. Quando gas e stelle cadono in enormi quantità all’interno del gigantesco black hole la cui massa brilla un punto di luce estremamente luminoso: il buco nero al centro della galassia 3C 279 "ingoia" cioè gas e stelle e le espelle in getti di plasma che vanno quasi alla velocità della luce. Anche l'Italia ha partecipato alla scoperta. Foto@Shutterstock