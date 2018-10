Huawei e lo spot sull'animaletto alieno che spinge a usare di meno i social Video

Ultimo aggiornamento: 19:06

Il nuovoe spopola in tutto il web. Uno spot molto bello che ben insegna quali possano essere le conseguenze - potenzialmente anche terribili - di un uso sconsiderato dei social network stessi, e quali potenziali problemi possano nascere da una semplice condivisione di una foto. Infatti, il video mostra le possibili conseguenza di una foto condivisa su Facebook o su qualsiasi altro social da parte di un ragazzo che si ritrova davanti ad un bellissimo "animaletto", forse un ufo. Da quella possibile foto le conseguenze - tremende - sulla vita dell'animale fotografatoQualsiasi nostra azione sui social, anche quella ripetuta mille volte in passato, può diventare imporovvisamenete virale, con conseguenze impensabili. Lo spot, che inizia con una citazione cinematografica piuttosto esplicita del film di E.T., ribadisce proprio questo concetto. Un unvito ad una riflessione per un uso consapevole dei social.Uno spot educativo, potremmo dire esagerando, ma che sicuramente ha convinto moltissimi navigatori.