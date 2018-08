YouTube ti dice quanto tempo trascorri online e ti aiuta a impostare il limite

Dopo Apple e Facebook anche YouTube aiuta a capire quanto tempo si trascorre sulla piattaforma, introducendo uno strumento apposito che aiuta il «benessere digitale», così lo definisce la società in un post ufficiale. «Abbiamo introdotto nuovi strumenti che aiutano le persone a comprendere meglio il loro utilizzo tecnologico e a concentrarsi su ciò che conta di più e disconnettersi quando necessario. Il nostro obiettivo è fornire una migliore comprensione del tempo trascorso su YouTube», spiega Brian Marquardt, Director of Product Management.LEGGI ANCHE Facebook, in arrivo l'etichetta che ci dirà cosa abbiamo in comune con gli altri utenti A partire da oggi, ogni utente può monitorare il tempo che si trascorre sulla piattaforma attraverso un profilo disponibile nel menu del proprio account: monitora quanto tempo è stato impiegato a guardare i video negli ultimi 7 giorni. E si può impostare anche un limite. Nell'ottica di controllare anche le notifiche, altra persecuzione digitale, si può disattivare suono e vibrazione dalle 22 alle 8. Google non è l'unica azienda tecnologica a promuovere un uso responsabile della tecnologia. Facebook ha elaborato un contatore che ci dice quanto tempo passiamo sul social, una funzione simile è stata messo in campo da Apple per l'iPhone.