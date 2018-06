WhatsApp e le fastidiose catene di Sant'Antonio. Un alert avvisa se la chat è stata inoltrata

di Paolo Travisi

L'era digitale ci costringe a vivere bombardati da telefonate di telemarketing, mail di proposte pubblicitarie, o ancor peggio contenenti virus e malware, da ultimo i messaggi su Whatsapp, dove abbondano catene di Sant'Antonio e finte notizie. Proteggersi non è sempre facile, ed occorre tempo da investire. A darci una mano, almeno per quanto riguarda le chat di WhatsApp è un'implementazione che intende combattere il fenomeno dello spamming. A scovare la novità, in una versione beta del servizio di messaggistica per Android è il sito Ndtv.com. Ogni volta che uno dei nostri contatti ci invierà un contenuto non originale, cioè non scritto dal mittente, apparirà sul messaggio la scritta “inoltrato”. Il destinatario quindi, viene messo a conoscenza del fatto, che quel testo è di provenienza ignota, cioè molto probabilmente inviato da qualcuno interessato a diffondere quel contenuto. Potrebbe trattarsi di una catena di Sant'Antonio, di una fake news o di una proposta pubblicitaria.



Stando alle indiscrezioni, sembra che la scritta “inoltrato” non potrà essere disattivata o nascosta, dunque più che un'opzione, sarebbe una sorta di alert con cui WhatsApp intende proteggere gli utenti dallo spam. La scritta infatti, comparirà direttamente sopra al messaggio, che sia un video, una foto o un testo, insieme alla freccia verso destra che contraddistingue l'inoltro. Dettagli sulla messa in pratica del servizio, ancora non ce ne sono, ma è evidente come i colossi della comunicazione digitale, stiano cercando di riconquistare consensi dopo lo scandalo legato alla cessione dei dati.

Marted├Č 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA