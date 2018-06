Tim Cook, Apple: «La genta passa troppo tempo sull'IPhone, noi non lo volevamo»

Da telefonino a insostituibile mezzo che accompagna ogni nostra attività assorbendo sempre più tempo. La quasi impossibilitàè per molti di fare a meno dell'IPhone, con lunghe ore chini sul piccolo schermo, preoccupa persino il numero uno di Apple, Tim Cook: «Quando lo abbiamo ideato non puntavano certo al fatto che la gente lo utilizzasse per così tante ore ogni giorno». Una situazione che sta condizionando la vita di molti.

«In tanti, lo vediamo tutti, spendono troppo tempo sui nostri dispositivi e questo ci ha spinto capire se c'è un modo per aiutarli. Onestamente all'Apple non volevano che si creasse questa situazione» ha detto il ceo di Apple alla Fortune Magazine Conference a San Francisco.

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:37



