PlayStation Classic, a dicembre la console torna in miniatura

Era il 3 dicembre 1994 quando, grazie ai nuovi software che permettevano un miglior rendering dell'immagine la compagnia giapponese Sony rilasciava la prima console PlayStation.



Quest'anno, in occasione del ventiquattresimo anniversario di quell'evento per il mondo videoludico, la casa nipponica ha deciso di fare un regalo ai propri fan più appassionati: Playstation Classic. Si tratta di una console in miniatura (dell'80% più piccola dell'originale) esteticamente del tutto simile alla sua antenata, con gli opportuni aggiornamenti. Ecco allora comparire sul retro dell'hardware le prese Hdmi per i collegamenti ai nuovi televisori e una per il cavo Usb. Per i grandi appassionati del vintage, i controller sono rimasti identici: niente levette analogiche, ma solo tasti direzionali.



La mini-console sarà venduta a partire dal 3 dicembre con 20 titoli preinstallati, tra i quali i famosi “Final Fantasy VII”, uno dei più gettonati capitoli della saga fantasy targata Square Enix, “Jumping Flash” e il picchiaduro “Tekken 3”.

Mercoled├Č 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:11



