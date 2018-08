Instagram down, problemi di connessione per il social: cosa sta succedendo

Quando vedi nelle notifiche “x ha commentato la tua storia” apri instagram e.. #instagramdown pic.twitter.com/d5VfQqajX0 — #5🏈 (@rosesforcory) 27 agosto 2018

Problemi per Instagram. Numerosi utenti del social fotografico stanno segnalando su Twitter l'impossibilità di accedere ai propri profili. Tanto che l'hashtag #instagramdown è il primo trending topic in Italia. Il messaggio di errore visualizzato è "Impossibile visualizzare il feed". Per ora non ci sono dettagli sul problema e sul ripristino del servizio.