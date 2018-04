Il primo anno di Oval, l'app che avvicina gli under45 alla finanza

Mondo del lavoro sempre più flessibile, scarsa propensione a progettare sul lungo periodo e poca conoscenza di un settore considerato fino a oggi elitario, la finanza. Questi alcuni dei fattori che incidono sul rapporto tra giovani e mondo del risparmio e degli investimenti. Ma una soluzione esiste ed è a portata di smartphone. Si chiama Oval Money è un’applicazione che compie un anno in questi giorni e che aiuta tutti a diventare più consapevoli con il proprio denaro e a risparmiare.



Nata da un’idea di quattro ragazzi coraggiosi 4.0 Benedetta Arese Lucini, ex general manager di Uber in Italia, insieme a Claudio Bedino e Edoardo Benedetto, precedentemente co-fondatori della piattaforma B2B di crowdfunding Starteed.com, insieme a Simone Marzola, esperto in machine learning e intelligenza artificiale, oggi Oval ha una squadra di 16 i membri, tutti con esperienze internazionali in finanza, economia comportamentale e intelligenza artificiale, che lavorano fra la sede di Torino e quella di Londra.



Ma come funziona? Dopo aver scaricato l’app e connesso le proprie carte all’app si potrà tenere sotto controllo le proprie transazioni, scoprire come si spende e a partire dalle abitudini di ciascuno fissare le proprie regole di risparmio, gli step, e cominciare ad accumulare risparmi.

