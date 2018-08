IFA 2018, Honor conquista i videogiocatori: ecco Play, il nuovo smartphone da gaming

di Francesco Malfetano

Gli smartphone da gaming sono la vera novità del 2018. I device pensati appositamente per giocare in mobilità stanno arrivando sul mercato, pronti a rivoluzionare un segmento a cui sono interessati soprattutto i più giovani. A IFA 2018, la fiera dell’elettronica di consumo berlinese, anche Honor ha deciso di dire la sua. L’azienda cinese ha presentato “Play”, uno smartphone di fascia media con alcune chicche pensate per i giocatori: Honor GPU turbo, che aumenta drasticamente la capacità di processione grafica e l’efficienza di calcolo, e l’avanzata tecnologia potenziata da intelligenza artificiale, che rivoluziona la capacità della fotocamera del device. Proprio come ha affermato George Zhao, presidente di Honor, «Play rappresenta una novità per l’industria globale del videogioco. Stiamo creando il futuro del mobile gaming con i giovani di tutto il mondo. Honor Play è la nostra risposta alla loro richiesta di un device veloce, che garantisca una performance di gioco fluida e il massimo dell’intrattenimento».



Fino ad ora la possibilità di utilizzare uno smartphone come piattaforma per giocare era stata limitata da problemi tecnici quali la capacità della memoria, l’efficienza termica e il consumo della batteria peculiari dei videogiochi multiplayer online battle arena (MOBA) e a causa di rendering AR, VR e HDR che necessitavano un’elevata potenza di elaborazione grafica. Lavorando con PUBG MOBILE, uno dei più popolari videogiochi MOBA, Honor è riuscita a superare questi limiti tecnici, offrendo buone performance e un’immersione totale nel videogioco grazie all’intelligenza artificiale. La tecnica 4D include effetti sonori 3D e vibrazioni AI personalizzate per i videogiochi più popolari, sincronizzata con oggetti e scenari all’interno del gioco, come l’incontro di nemici o di armi da fuoco. Questi effetti, insieme al suono surround dato dalla tecnologia Histen 3d audio, un effetto sonoro 3D ultra-wide, consentono al giocatore un’esperienza audio immersiva. Sul mercato italiano sarà presto disponibile, sia online che tra gli scaffali dei negozi a 329€. Non solo, dal palco della kermesse berlinese, il presidente di Honor George Zhao ha anche annunciato l'arrivo - nei prossimi mesi - di Magic 2. Il nuovo smartphone sarà il primo modello interamente full view (senza bordi o cornici intorno al display), con processore Kirin 980 e fotocamera a scomparsa nel pannello posteriore in stile Oppo Find X.



Hardware

CPU HiSilicon Kirin 970

GPU Mali-G72 MP12

Numero core octa

Frequenza processore 2.4 GHz

bit processore 64

RAM 4 GB

Memoria interna (ROM) 64 GB

Memoria espandibile Sì

Lettore Impronte digitali Sì

Microfono riduzione rumore Sì

Batteria 3750 mAh

Batteria rimovibile No

Ricarica rapida Sì

Ricarica wireless No



Display

Tecnologia display IPS LCD

Display 1080 x 2340 pixel

Densità pixel 409 ppi

Dimensione display 6,3 pollici

Formato display 18:9

Force Touch No

HDR No



Fotocamera

Risoluzione 16 megapixel

Apertura focale ƒ/2.2

Flash fotocamera Singolo

Stabilizzatore ottico No

Autofocus laser Sì

Sensore di spettro colore No

Risoluzione video 3840 x 2160 pixel

FPS video 30 fps



Seconda fotocamera

Tipologia Classica

Risoluzione 2 megapixel

Apertura focale ƒ/2.4



Fotocamera frontale

Risoluzione (frontale) 16 megapixel

Apertura focale fr. ƒ/2.0

Stabilizzatore ottico fr. No

Flash fotocamera frontale No



Connessioni

GSM Quad Band (850/900/1800/1900)

Connettività mobile Sì

Modulo telefonico Sì

Dual SIM Sì

Tipo SIM nanoSIM

Rete LTE

Velocità rete 1200 Mbps

Wi-Fi a/b/g/n/ac

Bluetooth 4.2

Porta Infrarossi Sì

NFC No

GPS Sì

GLONASS Sì

Radio FM No

Jack audio Sì

Tipo ingresso USB USB Type-C 2.0

Giovedì 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:05



