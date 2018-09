Art Selfie, un'app di Google ci dirà a quale opera d'arte assomigliamo

Arriva anche in Italia, la nuova funzione dell'app Google Arts & Culture, che permette di scoprire a quale opera d'arte assomigliamo. Art Selfie è capace di associare i selfie scattati dagli utenti ai soggetti ritratti nei quadri presenti del proprio database, in modo tale da trovare quello più somigliante possibile. La funzione era già disponibile da mesi negli Stati Uniti, dove ha fatto registrare un boom di download per l'app sviluppata da Google.Google Arts & Culture nasce nel 2011 con lo scopo di digitalizzare opere d'arte e offrire autentici tour virtuali dei più importanti musei del mondo. Art Selfie promette di far crescere ulteriormente l'app, che è possibile scaricare sul proprio smartphone tramite Google Play o App Store.