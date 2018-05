Facebook, Zuckerberg annuncia nuovo sistema per cancellare i cookie dal social network

Mark Zuckerberg interviene a F8, l'annuale conferenza degli sviluppatori di Facebook a San José, in California.











Prima del suo intervento Zuckerberg ha annunciato un nuovo sistema di controllo della perivacy chiamato "Clear history" che servirà per cancellare i cookie e la cronologia dele visite e dei click su Facebook.









Quella di Zuckerberg è una risposta allo scandalo sui dati manipolati da Cambridge Analytica scoppiato a marzo che ha incrinato il rapporto di fiucia fra il social network e gli utenti in tema di privacy.













Marted├Č 1 Maggio 2018



