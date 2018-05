Facebook, Tajani annuncia: «Zuckerberg sarà all'Europarlamento nei prossimi giorni»

Mark Zuckerberg interverrà al Parlamento europeo per chiarire le questioni sulla privacy sollevate dallo scandalo Cambridge Analytica. Il ceo del social network ha infatti accettato l'invito rivoltogli dalla Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo e forse già la prossima settimana sarà all'Eurocamera.



A renderlo noto è stato il presidente del Pe, Antonio Tajani, esprimendo «apprezzamento» per il fatto che Zuckerberg «abbia deciso di presentarsi di persona davanti ai rappresentanti di 500 milioni di europei: è un passo nella giusta direzione per ristabilire la fiducia».

