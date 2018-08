Facebook, in arrivo l'etichetta che ci dirà cosa abbiamo in comune con gli altri utenti

Facebook si prepara a farci sapere cosa abbiamo in comune con gli altri utenti del social. Per incentivare la stretta di amicizie, la piattaforma sta testando negli Stati Uniti una sorta di etichetta che mostra i punti di contatto con altre persone. Nel caso in cui ci si imbatta nel commento di un utente che non è tra gli amici, una scritta mostrerà se si è frequentata la stessa scuola o se si lavora nella stessa azienda ad esempio, oppure se si vive nella medesima città o se si è iscritti allo stesso gruppo sul social.



L'etichetta, chiamata «cose in comune», è al momento in fase di sperimentazione con un piccolo test negli Usa. Per evitare polemiche sulla privacy, Facebook ha precisato che nell'etichetta saranno mostrate solo le informazioni che gli utenti condividono pubblicamente. «Conoscere le cose in comune che si condividono aiuta le persone a connettersi», ha detto una portavoce di Facebook al sito Cnet. «Stiamo testando l'aggiunta di un'etichetta "cose in comune" che apparirà sopra i commenti delle persone con cui non si è amici ma con cui si può avere qualcosa in comune».

Lunedì 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:25



