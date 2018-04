Facebook, l'analisi: «In Italia boom di ricerche online su come cancellarsi dal social»

Si continuano a far sentire su Facebook le conseguenze dello scandalo sui dati personali di Cambridge Analytica. In Italia nell’ultimo mese circa 22 mila persone hanno cercato “come eliminare l’account Facebook”, quasi 40 mila persone hanno chiesto a Google “come cancellarsi da Facebook”, mentre la richiesta “cancellare Facebook” insieme con le richieste relative è stata fatta più di 68 mila volte. Per parlare di trend, marzo è stato un mese quando queste richieste nel web hanno mostrato la crescita del 20%. Lo sostiene un'analisi della piattaforma di web marketing SEMrush.Il numero più alto delle richieste è stato mostrato nei primi giorni dello scandalo, ma il fenomeno è continuato anche ad aprile. Altri temi che vengono spesso cercati in Rete sono “trattamento dei dati personali”, e “privacy su Internet”.La stessa situazione si verifica nella maggior parte dei Paesi europei e negli Stati Uniti: se l’anno scorso il volume di ricerca più elevato è stato mostrato a giugno e luglio ed era di circa 150.000, entro la fine di marzo 2018 è cresciuto oltre al 100% e ammonta a più di 350 mila. L’hashtag #deletefacebook ha iniziato a diffondersi sui social dopo un tweet di Brian Acton (uno dei fondatori di WhatsApp). Fino marzo è stato al culmine della sua popolarità.