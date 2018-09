Cybertech Europe, gli esperti di sicurezza informatica analizzano le nuove minacce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I nostri dati sono al sicuro? Le infrastrutture critiche su cui poggiano gran parte dei servizi di cui godiamo sono inattaccabili dai malintenzionati? La, in programma il 26 e 27 settembre presso il La Nuvola Convention Center in via Asia a Roma, è il principale evento in cui gli operatori della sicurezza informatica si incontrano per presentare i nuovi prodotti e discutere sulle principali tematiche relative ai ciber-attacchi e alla tutela dei dati degli utenti.Oltre 70 i relatori che si alterneranno nelle sale conferenze per discutere di cyber-security, tra cui il Ceo di Leonardo Alessandro Profumo, il commissario europeo per la sicurezza Sir Julian King, il direttore generale del direttorato europeo sui migranti Olivier Onidi, il ministro della difesa estone Juri Luik, e l'estroso esperto di sicurezza informatica e fondatore dell'omonimo brand Eugene Kaspersky.Quasi 80 le aziende espositrici, con un padiglione appositamente dedicato alle startup – ne comprenderà più di 30, tra cui alcuni spin off delle università italiane.L'evento sarà aperto, il 26 settembre, dall'intervento del Ceo di Leonardo, Alessandro Profumo sugli approcci proattivi per affrontare le sfide contemporanee sui ciberattacchi, a cui parteciperò anche il sottosegretario alla difesa Angelo Tofalo. Alle 11 l'appuntamento clou della giornata con Eugene Kaspersky che presenterà la sua relazione “Cybersecurity: the next frontier” nel quale, come si può intuire dal titolo, discuterà delle evoluzioni delle minacce informatiche e di come prevenirle e combatterle. Durante il corso della giornata spazi dedicati alle nuove soluzioni di blockchain legati alle fintech, le aziende digitali che si occupano di finanza, e quelle relative all'energia e alle infrastrutture critiche.L'intelligenza artificale può essere usata per attaccare le reti informatiche? Qual è lo stato dell'arte a 100 giorni dalla promulgazione della nuova direttiva europea sulla protezione dei dati personali (GDPR)? In un futuro sempre più interconnesso in cui la gestione persino delle più semplici attività è in mano a macchine informatiche, il Cybertech Conference diventa l'epicentro di un sistema di soluzioni quanto più attuali possibili, con unos guardo sempre proiettato verso il futuro.