"Crescere tra le righe", il giornalismo nell'era digitale La diretta dalle 9

Il ruolo del giornalismo di qualità nell'era digitale per contrastare il dilagare delle fake news, l'importanza di contenuti di alto profilo e il tema sempre spinoso dell'indipendenza dell'informazione, sono questi alcuni degli argomenti che verranno affrontati nel corso della decima edizione di « Crescere tra le righe», convegno organizzato dall'Osservatorio Permanente Giovani-Editori.



Entra nel vivo la seconda e ultima giornata: ecco il programma di oggi



9.00 UN MODELLO DI BUSINESS AL SERVIZIODELLA QUALITÁ DEI CONTENUTI/2

Robert Thomson

Amministratore Delegato News Corp



9.45 IL DIFFICILE MESTIERE DELL’EDITORE,IL CASO ITALIANO

Maurizio Costa

Presidente FIEG

Franco Moscetti

Amministratore Delegato Il Sole 24 ORE

Andrea Riffeser Monti

Amministratore Delegato Poligrafici Editoriale



10.30 PREMIO ARTE E CULTURA LA BAGNAIA

Associazione Culturale Attilio Monti

Consegna il premio

Marisa Monti Riffeser, Presidente Poligrafici Editoriale



10.45 L’INFORMAZIONE E LA SOCIETÁCHE CAMBIA/2

Marco De Benedetti

Presidente GEDI



11.30 IL GIORNALISMO DI QUALITÁE LA SFIDA DIGITALE

Gerard Baker

Direttore The Wall Street Journal

Dean Baquet

Direttore The New York Times

Martin Baron

Direttore The Washington Post

Richard Gingras

Vice Presidente Google News

Peter Greenberger

Direttore Global Content Partnerships, News Twitter

Alex Hardiman

Direttore News Products Facebook



PROGRAMMA DEI LAVORI



MODERATORI

Virman Cusenza, Direttore Il Messaggero

Ferruccio de Bortoli, Presidente Longanesi

Luciano Fontana, Direttore Corriere della Sera

Massimo Gaggi, Editorialista Corriere della Sera

Guido Gentili, Direttore Il Sole 24 ORE

Paolo Giacomin, Direttore Quotidiano Nazionale

Monica Maggioni, Presidente RAI

Maurizio Molinari, Direttore La Stampa

Massimo Russo, Direttore Divisione Digitale GEDI







CONDUCONO I LAVORI

Massimo Gramellini,Vice Direttore Corriere della Sera

Stefania Pinna, Giornalista Sky TG24

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA