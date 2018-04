Caricabatterie attaccato alla presa: è davvero pericoloso? Ecco quanto si consuma

di Enrico Chillè

Lo smartphone si scarica troppo presto? Basterà ricaricarlo una volta ogni tre mesi​

Risparmiare giga sullo smartphone? Semplice, ecco come si può fare​

Se ne parla da anni, ma a molti di noi sembra non entrare proprio in testa: lasciare ielettriche, senza però mettere in carica dispositivi comeanche se non ce ne rendiamo conto. Inoltre, da qualche tempo, si discute anche sulladi una simile negligenza sul caricabatterie e sui 'device' stessi. Ma come stanno realmente le cose?Stando a quanto assicurato dai produttori, lasciare i caricabatterie attaccati alle prese della corrente non dovrebbe causare alcun danno né pregiudicare la loro efficienza (il discorso ovviamente cambia se consideriamo l'usura delle batterie, che col tempo e l'utilizzo prolungato, per loro natura, avranno bisogno di più minuti per ricaricarsi e tenderanno a durare meno). Per il resto, le cose stanno diversamente, perché lasciare il caricabatterie attaccato alla presa è antiecologico e antieconomico.Parallelamente al consumo di corrente elettrica, già di per sé decisamente poco ecologico, occorre infatti calcolare i costi medi. In tutto il mondo, secondo i dati di Statista , ci sono infatti oltre due miliardi e 530milioni di smartphone, ma insiamo tra i primi al mondo, con un totale di oltre, con un indice di penetrazione pari all'83% (dati Hootsuite/We Are Social). Il costo medio, di, in Italia, si aggira intorno aidi euro. Una cifra che potrebbe sembrare bassa e insignificante, ma che alla luce dell'impressionante diffusione degli smartphone di ogni genere nel nostro paese può dar luce a dei dati non trascurabili. Se tutti lasciassero il caricabatterie attaccato alla presa, in un anno, il costo totale in Italia sarebbe pari a circa. Un consumo del genere, seppur basato su una stima e su un'ipotesi, sarebbe superiore a quello di oltre 40 paesi in tutto il mondo, e pari quasi a ciò che viene utilizzato in Ruanda in quasi dieci anni.