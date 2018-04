Zuckerberg: violati anche i miei dati. Rimosso il numero uno di Cambridge Analytica

Marck Zuckerberg torna a Capitoll Hill per riferire alla Camera dei Rappresentanti circa lo scandalo Cambridge Analytica e non fa altro che ripetere ciò che ha detto alle commissioni del Senato: si assume le sue colpe, annuncia un cambio di passo nella difesa dei dati degli utenti e assicura di voler andare a fondo nelle indagini sullo scandalo.



Tra le altre cose Zuckerberg ha rivelato che anche i suoi dati sul social network erano fra quelli acquisiti da Cambridge Analytica. Lo ha affermato rispondendo a domande della deputata democratica della California Anna Eshoo. Il Ceo ha inoltre confermato che è partito questa settimana il servizio di notifica per gli utenti del social network i cui dati sono interessati dal caso. Rispondendo a domande in audizione alla Camera Usa, Zuckerberg ha affermato che le notifiche sono partite lo scorso lunedì.



L'amministratore delegato di Cambridge Analytica, Alexander Tayler, intanto è stato rimosso dal suo incarico e ritorna alla sua precedente posizione. È quanto ha annunciato la stessa società di consulenza, accusata di aver impropriamente ottenuto i dati personali di 87 milioni di utenti Facebook. Tyler riprenderà il suo posto a capo della divisione dati «per focalizzarsi sulle varie inchieste e indagini», ha sottolineato il consiglio della società in una nota, secondo quanto riporta Bloomberg.